Главные сражения воскресенья в АПЛ и Серии А. Аналитика Olimpbet на матчи «Челси» – «Брайтон» и «Наполи» – «Комо»

Англия. Премьер-лига. Второй тур. «Челси» – «Брайтон энд Хоув Альбион». 30 августа, 16:00 (время Астаны).
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