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Галицкий объяснил, как надо жить, когда кругом обман

Галицкий объяснил, как надо жить, когда кругом обман

Интересное мнение!Сергей Галицкий давно известен не только как основатель «Магнита» и владелец «Краснодара», но и как один из самых ярких спикеров российского инфополя.

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