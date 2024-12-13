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ИЗВЕСТИЯ iz

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Названы главные страхи предпринимателей

Названы главные страхи предпринимателей

Большинство опрошенных предпринимателей (72%) боятся рискнуть и потерять деньги, говорится в результатах исследования платформы омниканального маркетинга Calltouch, с которыми ознакомились «Известия» 13 декабря.

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