Названы главные страхи предпринимателей

Большинство опрошенных предпринимателей (72%) боятся рискнуть и потерять деньги, говорится в результатах исследования платформы омниканального маркетинга Calltouch, с которыми ознакомились «Известия» 13 декабря.
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