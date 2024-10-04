Россия обгоняет США по поставкам газа в ЕС

Россия по итогам третьего квартала вновь обогнала США по объему поставок газа в Евросоюз, при этом заняв максимальную за девять кварталов долю рынка, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
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