Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 470 подписчиков

Россия обгоняет США по поставкам газа в ЕС

Россия обгоняет США по поставкам газа в ЕС

Россия по итогам третьего квартала вновь обогнала США по объему поставок газа в Евросоюз, при этом заняв максимальную за девять кварталов долю рынка, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СБ
Слава Белый
Молодцы! Кормить своих убийц, это правильно!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх