Европейцев предупредили о резком росте цен из-за кризиса в Красном море

Сохранение напряженной ситуации в Красном море из-за обстрелов торговых судов йеменскими повстанцами-хуситами из военизированной группировки «Ансар Алла» может привести к значительному росту инфляции в Европе.
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