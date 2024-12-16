Продукция с изъяном – стоит ли ее покупать для салата: Роскачество назвало недостатки любимой колбасы Ольга БезродняяРоскачество провело исследование самой популярной и недорогой колбасы на российском рынке и обнаружило в ней ряд недостатков.
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