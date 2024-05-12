Врио губернатора Хабаровского края назначен Александр Никитин

Официальный сайт Хабаровского края, Губернатора и Правительства Хабаровского края Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края до следующих распоряжений назначен первый вице-губернатор Александр Никитин, сообщает в своем Telegram-канале Михаил Дегтярев.
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