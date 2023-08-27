Несекретные материалы

14 129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Опять же, граната в салоне не может оторвать часть крыла. А чтобы взорвать в хвосте, то туда еще нужно как-то добрать...Эксперт назвал ве...
  • вячеслав полыгалов
    смешно!убили!-я за Путина!=я хочу ответить!Лукашенко высказа...
  • вячеслав полыгалов
    Я ВСЯКОЕ ВИДАЛ!МОИ КРУЧЕ ПОВИДАЛИ!-ПУСТЬ ЖИВЕТ ЛЮДА ЛИХАНОВА!Пригожин впервые ...

B Польше из-за гимна России встали поезда – Wyborcza

B Польше из-за гимна России встали поезда – Wyborcza

Железнодорожное движение вокруг польского города Щецина остановилось после того, как неизвестные вмешались в систему управления поездами и включили через системы оповещения российский гимн, а также фрагмент речи президента России Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
Опять пятиклашки из кружка юных хакеров балуются ?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх