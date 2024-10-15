Председателю СК России будет доложено о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении жительницы Свердловской области

В социальных сетях сообщается, что в Екатеринбурге таксист причинил телесные повреждения пассажирке. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка по ст.
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