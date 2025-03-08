Депутат Ивлев ответил поговоркой на угрозы ВСУ атаковать Крымский мост

Курица еще не снеслась, а уже кудахчет. Такой русской поговоркой депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев прокомментировал угрозы командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ударить по Крымскому мосту.
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