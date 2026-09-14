Бойцы "Днепра" уничтожили объекты ВСУ в пригороде Херсона

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Операторы разведывательных беспилотников группировки войск "Днепр" вскрыли объекты ВСУ в пригороде Херсона и скорректировали по ним удары российской авиации.
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