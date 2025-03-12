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Царьград

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Дочь — в тюрьме, внучка — в СИЗО: Получится ли восстановить доброе имя Тархова у бывшего соратника

Дочь — в тюрьме, внучка — в СИЗО: Получится ли восстановить доброе имя Тархова у бывшего соратника

Дочь и внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемые в тяжких преступлениях, оказались за решеткой.

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