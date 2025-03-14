Чайник стал как новый! Избавляемся даже от застарелой накипи просто

Предлагаем три проверенных способа убрать накипь в чайнике и сделать его «новым». Эти простые и доступные варианты помогут вам быстро избавиться от застарелого налета и вернуть прибору первоначальный блеск.
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