"Человечество уже идёт к этому": Жириновский особо выделял 2025 год. Что ждёт Россию?

Найдены архивные записи Владимира Жириновского. И в них политик особо выделял 2025 год. Так что же ждёт Россию в наступающем году?В прошлом Владимир Жириновский делал множество прогнозов относительно развития событий в мировой политике.
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