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Аксененко предложил засчитывать стаж для досрочной пенсии руководителям дошкольных образовательных учреждений

Аксененко предложил засчитывать стаж для досрочной пенсии руководителям дошкольных образовательных учреждений

Заместитель председателя Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко («Справедливая Россия») направил председателю Правительства Михаилу Мишустину предложение засчитывать стаж руководителей дошкольных организаций при назначении досрочной пенсии.

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