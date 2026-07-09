Аксененко предложил засчитывать стаж для досрочной пенсии руководителям дошкольных образовательных учреждений

Заместитель председателя Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко («Справедливая Россия») направил председателю Правительства Михаилу Мишустину предложение засчитывать стаж руководителей дошкольных организаций при назначении досрочной пенсии.
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