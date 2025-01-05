СК завершил расследование дела против взятых в плен в Курской области солдат ВСУ

ТАСС/Алексей Коновалов Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен на территории Курской области, сообщает пресс-служба СК России.
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