«Памятный взлом»: в городе-курорте Сочи, похоже, готовятся к выборам

В Сочи заметно оживилось информационное поле в местных СМИ, причём начало этому оживлению было положено весьма загадочным появлением «памятной даты» под названием «День победы в Отечественной войне 2020 года Азербайджанской Республики» в перечне мероприятий, который был составлен администрацией города для празднования в 2022-ом году.