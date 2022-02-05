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«Памятный взлом»: в городе-курорте Сочи, похоже, готовятся к выборам

«Памятный взлом»: в городе-курорте Сочи, похоже, готовятся к выборам

В Сочи заметно оживилось информационное поле в местных СМИ, причём начало этому оживлению было положено весьма загадочным появлением «памятной даты» под названием «День победы в Отечественной войне 2020 года Азербайджанской Республики» в перечне мероприятий, который был составлен администрацией города для празднования в 2022-ом году.

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