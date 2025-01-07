Политолог раскрыл, будет ли новый премьер Канады поддерживать Украину

Политолог Дудаков: новый премьер Канады может урезать поддержку Украины Канадский политик Пьер Пуальевр, который имеет высокие шансы стать новым премьер-министром страны после ухода в отставку Джастина Трюдо, может сократить объем помощи Украине, заявил в беседе с NEWS.