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Политолог раскрыл, будет ли новый премьер Канады поддерживать Украину

Политолог раскрыл, будет ли новый премьер Канады поддерживать Украину

Политолог Дудаков: новый премьер Канады может урезать поддержку Украины Канадский политик Пьер Пуальевр, который имеет высокие шансы стать новым премьер-министром страны после ухода в отставку Джастина Трюдо, может сократить объем помощи Украине, заявил в беседе с NEWS.

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