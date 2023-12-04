Операции на сердце, семена из космоса и роботы - в Новосибирске стартовал фестиваль НАУКА 0+

По словам зампредседателя губернатора области Ирины Мануйловой, НАУКА 0+ - это возможность познакомиться с известными учеными, самому стать ученым, попробовать себя в качестве исследователя, а самое главное – сделать шаг в свое большое научное будущее.
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