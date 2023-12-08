ВЦИОМ: 78% россиян намерены принять участие в выборах президента РФ

Напомним, выборы назначены на 17 марта 2024 года. 61% россиян имеет верное представление о сроках проведения президентских выборов, 36% назвали точную дату, месяц, время года, 25% - год без уточнения месяца.
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