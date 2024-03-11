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Военное обозрение

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Как Николай I унифицировал систему мундиров в России

Как Николай I унифицировал систему мундиров в России

11 марта 1834 года, 190 лет назад, русский император Николай I утвердил «Положение о гражданских мундирах».

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