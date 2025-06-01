ВС РФ освободили Алексеевку в Сумской области

Продвижение армии России продолжается.фото: t.me/RosgvardOfficialРоссийские военные освободили от противника населенный пункт Алексеевка в Сумской области, сообщило 1 июня Минобороны России в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии