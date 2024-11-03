Макговерн: солдаты ВСУ начнут сдаваться в случае избрания Трампа

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединённых Штатах может привести к массовой капитуляции бойцов Вооружённых сил Украины, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн.
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