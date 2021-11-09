Западные медиа: Если Россия — «технологически отсталая страна», почему полмира стоит в очереди за российским вооружением
В зарубежной прессе обсуждаются вопросы, связанные с экспортом военной техники Российской Федерации.
Комментарии
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Урааааааа! Мы ... победим!
Считают, что невинности лишили... Пусть думают — зачем разубеждать? А знать бы всё наверняка и сразу б, Заранее предчувствовать беду! Но всё же, сколь ни пробовали на зуб, — Мы целы на пятнадцатом году. В С Высоцкий
С технологиями в России будет все с порядке! Ей бы еще победить дикость на бытовом уровне. А то посмотришь, какие морды вытаскивают на телешоу Малаков и этот,как его, Дима, то жуть берет!
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