Западные медиа: Если Россия — «технологически отсталая страна», почему полмира стоит в очереди за российским вооружением

Сергей Лобачев

Считают, что невинности лишили... Пусть думают — зачем разубеждать? А знать бы всё наверняка и сразу б, Заранее предчувствовать беду! Но всё же, сколь ни пробовали на зуб, — Мы целы на пятнадцатом году. В С Высоцкий