Мир в котором мы живём

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Западные медиа: Если Россия — «технологически отсталая страна», почему полмира стоит в очереди за российским вооружением

Западные медиа: Если Россия — «технологически отсталая страна», почему полмира стоит в очереди за российским вооружением

В зарубежной прессе обсуждаются вопросы, связанные с экспортом военной техники Российской Федерации.

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Комментарии
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Евгений КовальЧуковский
Урааааааа! Мы ... победим!
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18 час.
Сергей Лобачев
Считают, что невинности лишили... Пусть думают — зачем разубеждать? А знать бы всё наверняка и сразу б, Заранее предчувствовать беду! Но всё же, сколь ни пробовали на зуб, — Мы целы на пятнадцатом году.                                                                              В С Высоцкий
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15 час.
Владимир Судаков
С технологиями в России будет все с порядке! Ей бы еще победить дикость на бытовом уровне. А то посмотришь, какие морды вытаскивают на телешоу Малаков и этот,как его, Дима, то жуть берет!
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12 час.

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