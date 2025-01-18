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Форвард «Монако» Эмболо об 1:2 с «Монпелье»: «Грусть и печаль. Стопроцентной уверенности в своих силах уже нет, но цели еще достижимы»

– Двумя словами можно выразить наши эмоции сегодня — грусть и печаль. Сложно подобрать верные слова после этого поражения.

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