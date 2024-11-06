CNN: у полиции отсутствуют данные о массовых фальсификациях в Пенсильвании

В полицейском управлении Филадельфии сообщили о том, что у ведомства нет каких-либо данных о мошенничестве с бюллетенями на выборах президента Соединенных Штатов в американском штате Пенсильвания, о которых ранее писал кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии