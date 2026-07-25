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Царьград

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Клаудиа Бауэр призвала сократить число еврокомиссаров в ЕС

Клаудиа Бауэр призвала сократить число еврокомиссаров в ЕС

Министр Австрии Клаудиа Бауэр предложила сократить число еврокомиссаров, утверждая, что Еврокомиссия не должна быть биржей труда.

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