Игровая презентация INDIE Live Expo: Spring 2025 пройдет в начале апреля После успешной ...

Игровая презентация INDIE Live Expo: Spring 2025 пройдет в начале апреляПосле успешной трансляции в декабре 2024 года, собравшей более 8,5 миллионов просмотров, Ryu’s Office объявила, что INDIE Live Expo: Spring Showcase состоится 13 апреля 2025 года.
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