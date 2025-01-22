Игровая презентация INDIE Live Expo: Spring 2025 пройдет в начале апреля После успешной ...

Игровая презентация INDIE Live Expo: Spring 2025 пройдет в начале апреляПосле успешной трансляции в декабре 2024 года, собравшей более 8,5 миллионов просмотров, Ryu’s Office объявила, что INDIE Live Expo: Spring Showcase состоится 13 апреля 2025 года.