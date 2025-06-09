Более шестисот деревьев высадили в Куркине в этом году

Более 600 деревьев и 10 тысяч кустарников уже высадили в районе Куркино в этом году! Как сообщили в управе района, вдоль Новокуркинского шоссе по просьбам жителей и в результате проработки вопроса управой района совместно с главой муниципального округа Мариной Дичевой был реализован один из инструментов шумозащитных мероприятий — высадка деревьев и кустарников, в рамках одной из городских программ.