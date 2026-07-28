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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

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VK Research разработала улучшенный подход к рекомендациям с учётом влияния текущих и будущих предпочтений

VK Research разработала улучшенный подход к рекомендациям с учётом влияния текущих и будущих предпочтений

Исследователи AI VK Research представили новый метод, который позволяет классическим рекомендательным алгоритмам учитывать не только текущие интересы пользователя, но и влияние рекомендаций на его дальнейшие предпочтения.

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