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Режим беспилотной опасности на Ямале отменен

На Ямале отменен режим беспилотной опасности. Напомним, он был введен в 10:13 по местному времени и действовал до 12:22.

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