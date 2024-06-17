Подпольщик Лебедев: в пригороде Марганца ВС России ударили по дому с бойцами ВСУ

Место расположения Вооруженных сил Украины вычислили в Днепропетровской области. Российские войска ударили по целям в пригороде Марганца и на территории поселка городского типа Покровское, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Сергей Лебедев.
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