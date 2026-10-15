Следственный комитет России предъявил обвинение двум жителям Красноярска в убийстве 36-летнего мужчины в поселке Березовка в 2002 году.
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