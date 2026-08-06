Хоккей без правил: ИИХФ под аплодисменты скандинавов и прибалтов продлила санкции против сборной России

Ведомство Тардиффа не собирается возвращать русских на международную арену. Поможет ли теперь обращение в CAS? Дмитрий Светлов Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Как и следовало ожидать, Международная федерация хоккея не допустила сборную России по хоккею до чемпионата мира 2027 года.
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