Хоккей без правил: ИИХФ под аплодисменты скандинавов и прибалтов продлила санкции против сборной России

Ведомство Тардиффа не собирается возвращать русских на международную арену. Поможет ли теперь обращение в CAS? Дмитрий Светлов Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Как и следовало ожидать, Международная федерация хоккея не допустила сборную России по хоккею до чемпионата мира 2027 года.