Осужденный финансист террористов раскрыл новые имена спустя пять лет

Алим Бегиев, осужденный на 17 лет за поддержку террористов, спустя пять лет после ареста дал показания против нового участника группы, с которой работал в России для финансирования боевиков в Сирии и Ираке.
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