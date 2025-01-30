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Осужденный финансист террористов раскрыл новые имена спустя пять лет

Осужденный финансист террористов раскрыл новые имена спустя пять лет

Алим Бегиев, осужденный на 17 лет за поддержку террористов, спустя пять лет после ареста дал показания против нового участника группы, с которой работал в России для финансирования боевиков в Сирии и Ираке.

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