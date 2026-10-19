Иран заявил о разработке новой оперативной стратегии по правилам, которые неизвестны США и Израилю. Секретарь Совета безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи сообщил о подготовленном плане, который будет разрушительнее, чем во время 12-дневной и 40-дневной войн.
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