Иран заявил о разработке новой оперативной стратегии по правилам, которые неизвестны США и Израилю. Секретарь Совета безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи сообщил о подготовленном плане, который будет разрушительнее, чем во время 12-дневной и 40-дневной войн.