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Zero Hedge

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Bank Loan Volumes Tumble Despite Surge In Deposits, Money-Markets Funds Hit New Record High

Bank Loan Volumes Tumble Despite Surge In Deposits, Money-Markets Funds Hit New Record High

Bank Loan Volumes Tumble Despite Surge In Deposits, Money-Markets Funds Hit New Record High After two weeks of relatively quiet flows, last week saw a massive $64BN inflow into money-market funds - the biggest inflows since the SVB crisis - to a new record high.

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