Реальность VS их хотелки, мечты, желания...

Natalija Osminina

Ну, наконец-то хоть одна статья, объясняющая, что цель России не пройти Украину с востока на запад. И только конченые дебилоиды могут так думать, клея кальку Второй Мировой на нынешнюю Третью. Которая не идет на Украине. Интересно, кто-то понял - что МИР МЕНЯЕТСЯ!! Закладывается его новое мироустройство. Поэтому СВО и не идет дальше 4-х областей. Потому что цель ДРУГАЯ - ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬ МИР, как минимум Европу, а не только Украину.