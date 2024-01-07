Россия, по замыслам кукловодов, должна была столкнуться с партизанщиной на освобождённых русских землях, так и с возросшей бюджетной и социальной нагрузкой.
Реальность VS их хотелки, мечты, желания...
Комментарии
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ЦА
Цуркан Арк
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5 час.
Natalija Osminina
Ну, наконец-то хоть одна статья, объясняющая, что цель России не пройти Украину с востока на запад. И только конченые дебилоиды могут так думать, клея кальку Второй Мировой на нынешнюю Третью. Которая не идет на Украине. Интересно, кто-то понял - что МИР МЕНЯЕТСЯ!! Закладывается его новое мироустройство. Поэтому СВО и не идет дальше 4-х областей. Потому что цель ДРУГАЯ - ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬ МИР, как минимум Европу, а не только Украину.
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5 час.
Валентин Щербаков
Мне кажется и хочется, чтобы РОССИЯ вернула в свой состав все бывшие республики СССР, все страны Варшавского Договора и пригласила под своё крыло все государства, желающие войти в это образование на полноправных условиях. Тогда в мире будет дружба, мир, не будет войн....
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2 час.
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