Эх, «Сосна» ты моя – неприкаянная

Фото: vitalykuzmin Есть такое очень меткое выражение: что имеем – не храним, потерявши – плачем. Именно оно чётко характеризует ситуацию вокруг двухканального прицела «Сосна-У», устанавливавшегося сначала на Т-72Б3, а потом и на других российских танках.
Популярные статьи
- Украинские источники сообщают о поражении российской ракетой эшелона с военными и техникой в Виннице
- Минобороны России: С 20 июля следующие по Черному морю в порты Украины суда будут рассматривать как перевозчиков военных грузов
- Россия продолжила нанесение комбинированных ударов по портовой и военной инфраструктуре Одессы, Черноморска и Ильчевска
Свежие комментарии