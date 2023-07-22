Военное обозрение

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Эх, «Сосна» ты моя – неприкаянная

Эх, «Сосна» ты моя – неприкаянная

Фото: vitalykuzmin Есть такое очень меткое выражение: что имеем – не храним, потерявши – плачем. Именно оно чётко характеризует ситуацию вокруг двухканального прицела «Сосна-У», устанавливавшегося сначала на Т-72Б3, а потом и на других российских танках.

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