Эх, «Сосна» ты моя – неприкаянная

Фото: vitalykuzmin Есть такое очень меткое выражение: что имеем – не храним, потерявши – плачем. Именно оно чётко характеризует ситуацию вокруг двухканального прицела «Сосна-У», устанавливавшегося сначала на Т-72Б3, а потом и на других российских танках.