В Steam стала временно бесплатной Battlefield 2042. Игру можно скачать и на консолях В ...

В Steam стала временно бесплатной Battlefield 2042. Игру можно скачать и на консоляхВ шутере Battlefield 2042 стартовали бесплатные выходные, которые продлятся до 16 октября на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
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