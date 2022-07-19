Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Татьяна Тарасова о каминг-ауте Касаткиной: «Не поддерживаю и не осуждаю, это ее личное дело. Главное, что она хорошо играет в теннис»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о каминг-ауте теннисистки Дарьи Касаткиной.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх