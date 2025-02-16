Игрока "Реала" Беллингема могут дисквалифицировать на 12 матчей

Футболиста мадридского "Реала" Джуда Беллингема могут дисквалифицировать на срок от четырех до 12 матчей за оскорбление судьи Хосе Мануэра в игре чемпионата Испании против "Осасуны", передает "Евро-Футбол.
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