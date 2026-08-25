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Рязанские новости

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Губернатор Малков и депутат осмотрели обновлённую школу в Александро-Невском округе

Губернатор Малков и депутат осмотрели обновлённую школу в Александро-Невском округе

За два года в посёлке построили новую начальную школу, в старом здании обновили инженерные сети, установили видеонаблюдение, закупили новую мебель, компьютеры, интерактивные доски и спортивное оборудование.

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