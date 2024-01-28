Политик Тырзиу призвал вернуть Румынии украинскую Северную Буковину и Закарпатье

Политический деятель Клаудиу Тырзиу, возглавляющий национальный совет партии «За объединение румын», призвал вернуть Румынии Северную Буковину и Закарпатье, которые находятся на территории современной Украины.
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