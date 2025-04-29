Genomic Psychiatry: болезнь Паркинсона можно обнаружить на ранней стадии

Ученые из Фуданьского университета и Шанхайского университета традиционной китайской медицины разработали новые вещества для медицинской диагностики, которые позволяют на ранней стадии обнаруживать болезнь Паркинсона и похожие заболевания мозга.
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