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Genomic Psychiatry: болезнь Паркинсона можно обнаружить на ранней стадии

Genomic Psychiatry: болезнь Паркинсона можно обнаружить на ранней стадии

Ученые из Фуданьского университета и Шанхайского университета традиционной китайской медицины разработали новые вещества для медицинской диагностики, которые позволяют на ранней стадии обнаруживать болезнь Паркинсона и похожие заболевания мозга.

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