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Газета.ру

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Призывавшего к убийству русских немецкого журналиста Мартенса заочно арестовали

Призывавшего к убийству русских немецкого журналиста Мартенса заочно арестовали

В Москве суд заочно арестовал немецкого журналиста Михаэля Мартенса, который на пресс-конференции спросил у президента Украины Владимира Зеленского, как Европа может помочь Киеву "убивать больше русских".

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