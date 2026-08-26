Призывавшего к убийству русских немецкого журналиста Мартенса заочно арестовали

В Москве суд заочно арестовал немецкого журналиста Михаэля Мартенса, который на пресс-конференции спросил у президента Украины Владимира Зеленского, как Европа может помочь Киеву "убивать больше русских".
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