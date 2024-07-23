Для согласования оперативных действий Сити пришлёт в сентябре в Бандерастан от НАТО Патрика Тернера

Владимир Малышев. Новый смотрящий для УкраиныНАТО назначило на эту роль британца Патрика Тернера, бывшего «эвакуатора» войск США из АфганистанаГенсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что назначил руководителем представительства НАТО на Украине британца Патрика Тернера, экс-замгенсека альянса по операциям, военной политике и планированию*.