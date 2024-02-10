Посол Мацегора: КНДР может провести ядерные испытания в ответ на провокации со стороны США

Российский посол в Северной Корее Александр Мацегора пообщался с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что риск проведения Северной Кореей ядерного испытания, многократно возрос на фоне продолжающихся провокаций со стороны Вашингтона.
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