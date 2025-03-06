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На Западе заявили об одержимости Трампа разрушением ЕС

На Западе заявили об одержимости Трампа разрушением ЕС

Администрация президента США Дональда Трампа одержима идеей разрушения Европейского союза (ЕС) и перестройки его таким образом, чтобы в сообществе большую роль играли национальные правительства, а не европейские институты.

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