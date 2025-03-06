На Западе заявили об одержимости Трампа разрушением ЕС

Администрация президента США Дональда Трампа одержима идеей разрушения Европейского союза (ЕС) и перестройки его таким образом, чтобы в сообществе большую роль играли национальные правительства, а не европейские институты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии