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В США опровергли и высмеяли заявление Зеленского о «победе» Украины на Чёрном море

В США опровергли и высмеяли заявление Зеленского о «победе» Украины на Чёрном море

Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне провала «контрнаступа ВСУ» и реально замаячившей угрозы остаться при минимуме западной «помощи», старательно пытается поддерживать затухающую «проукраинскую повестку» громкими заявлениями на любых доступных мероприятиях, где пока ещё соглашаются его выслушать.

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